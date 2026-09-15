Brian Gutiérrez busca recuperar su nivel en el Clásico Nacional

El Clásico Nacional está a la vuelta de la esquina y el Guadalajara llega con la obligación de sumar para seguir aspirando al liderato del Apertura 2026.

El Rebaño ha mostrado solidez colectiva, pero en un partido de esta magnitud no hay margen para improvisaciones ni para jugadores que no estén al cien por ciento.

Gabriel Milito requiere que cada pieza del plantel esté afinada. Especialmente uno de sus mediocampistas ofensivos, que ha visto cómo su nivel ha caído de forma notoria en las últimas semanas: Brian Gutiérrez.

Cuando Brian Gutiérrez llegó a Chivas generó una expectativa enorme. En el Clausura 2026 deslumbró con su técnica, visión de juego y capacidad para asociarse.

Su rendimiento le valió la convocatoria a la Selección Mexicana y, contra todo pronóstico, terminó disputando el Mundial 2026 con el Tri. Sin embargo, la Copa del Mundo no fue la experiencia que muchos esperaban: participó en cuatro partidos sin anotar y su impacto fue limitado.

En su regreso a la Liga MX para el Apertura 2026, Gutiérrez no ha logrado recuperar la regularidad ni la confianza.

Desde la jornada 4 ha perdido el puesto de titular de forma prácticamente definitiva, entrando solo en los últimos tramos de los partidos. La falta de protagonismo y de minutos ha mermado su confianza y su rendimiento ha quedado muy por debajo de las expectativas que él mismo generó.

Algo que también le ha afectado en la selección, ya que, de acuerdo con ESPN, Brian no será tomado en cuenta en los primeros partidos de Rafa Márquez como DT. Su baja de juego ha sido notoria y Rafita no quiere tener a un jugador que ha sido irregular en los últimos encuentros.

Poco después del Mundial se habló con insistencia de un posible salto a Europa. Clubes de la Ligue 1 francesa e incluso de otras ligas importantes seguían de cerca a Brian, atraídos por su edad y el potencial que mostró en la MLS y en sus primeros meses en Guadalajara.

Hoy esa posibilidad parece lejana: Gutiérrez ni siquiera se ha consolidado como titular indiscutible en Chivas.

El Clásico Nacional puede convertirse en la oportunidad perfecta para que recupere nivel y confianza. Un partido de esta envergadura suele despertar a los futbolistas con talento.

Si Milito le otorga minutos y el estadounidense responde, podría marcar el inicio de un cambio de tendencia. De lo contrario, el riesgo de que su etapa en el Rebaño se diluya entre la irregularidad y las dudas seguirá creciendo.