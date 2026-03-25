"Loco" Abreu revela interés europeo por la joya de Xolos: Gilberto Mora

El joven talento mexicano Gilberto Mora continúa llamando la atención dentro y fuera del país, luego de que el técnico de Club Tijuana, Sebastián Abreu, confirmara que existen ofertas reales de equipos importantes interesados en ficharlo.

Desde su debut en el Apertura 2024 de la Liga MX, Mora se ha consolidado como una de las principales promesas del futbol mexicano. A sus 17 años, ya suma experiencia con la Selección Mexicana y se ha convertido en una pieza destacada del conjunto fronterizo.

Interés internacional confirmado

En entrevista, Abreu aseguró que el interés por el delantero es genuino y que ya hay acercamientos concretos, aunque sin revelar nombres de los clubes. El estratega destacó que el jugador tiene cualidades para destacar en el futbol europeo y consideró que, de tener otra nacionalidad, ya contaría con múltiples opciones en equipos de élite.

Asimismo, señaló que dentro del club están atentos a las propuestas que han comenzado a llegar, con la intención de definir el futuro del futbolista.

Un posible salto histórico para Xolos

Abreu también resaltó el impacto que tendría una eventual transferencia de Mora al futbol europeo, al tratarse de un jugador formado en la cantera de Tijuana. Subrayó que esto podría marcar un precedente importante para el club y abrir nuevas oportunidades para otros jóvenes talentos.

Incluso, comparó el potencial del juvenil con referentes históricos del futbol mexicano como Hugo Sánchez y Rafael Márquez, destacando que su caso podría convertirse en un ejemplo para futuras generaciones.

Recuperación en proceso

Actualmente, Mora se encuentra fuera de actividad debido a una pubalgia. Su último partido fue en la Jornada 3 del Clausura 2026 ante Atlético San Luis, donde jugó 45 minutos. Desde entonces, ha estado ausente en nueve encuentros.

De acuerdo con la última actualización, se espera que el joven delantero pueda regresar a las canchas en un periodo de dos a tres semanas, lo que apunta a finales de abril.