¿Cerveza en $600 pesos? Precios elevados marcan el regreso del Estadio Azteca

A pocos días de la reapertura del Estadio Azteca, ya se conocen los precios de alimentos y bebidas que estarán disponibles para los asistentes en palcos durante los eventos, generando diversas reacciones entre los aficionados.

De acuerdo con la información difundida, los propietarios de palcos recibieron el menú oficial que podrán consumir dentro del recinto. La oferta incluye desde opciones sencillas hasta paquetes más exclusivos, con costos que varían considerablemente.

Entre los productos más accesibles se encuentran botanas como papas y palomitas, así como algunos postres —entre ellos marquesitas y galletas— con un precio de 120 pesos. En el caso de alimentos más completos, los tacos tendrán un rango de entre 150 y 230 pesos, mientras que las pizzas costarán 130 pesos y los hot dogs 180 pesos.

En cuanto a las bebidas, una cerveza individual tendrá un costo de 190 pesos, mientras que el paquete de seis alcanzará los 600 pesos. Además, se ofrecerán paquetes de botellas de alcohol que van desde los 4,200 hasta los 6,900 pesos.

La empresa encargada del servicio es Experience Management, la cual también opera en distintos equipos de la Liga MX.

Los precios de alimentos y bebidas en el Estadio Azteca generan reacciones entre los aficionados.

El regreso del estadio coincide con el partido entre Selección Mexicana y Selección de Portugal, programado para el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas. Este encuentro forma parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Para este duelo, el técnico mexicano Javier Aguirre y el estratega portugués Roberto Martínez utilizarán a sus mejores elementos disponibles, aunque destaca la ausencia de Cristiano Ronaldo, quien no fue convocado debido a una lesión.

Experience Management será la empresa encargada del servicio en el Estadio Azteca.

La reapertura del Estadio Azteca no solo representa un regreso a la actividad deportiva, sino también una oportunidad para que los aficionados disfruten de una experiencia completa con la oferta de alimentos y bebidas. La empresa Experience Management ha sido seleccionada para gestionar estos servicios, asegurando calidad y variedad para los asistentes.

El partido entre México y Portugal marcará la reapertura del Estadio Azteca.

Este evento no solo es significativo por la reapertura del estadio, sino también por la relevancia del encuentro entre dos selecciones de alto nivel. La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a una de las potencias del fútbol mundial, lo que promete un espectáculo emocionante para los aficionados que asistan al Estadio Azteca.