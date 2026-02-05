Coahuila A avanza a semifinales tras vencer a Sinaloa 4-1

Víctor Posada tuvo otra dominante actuación en la lomita del Estadio Kickapoo Lucky Eagle, y a la ofensiva apareció con un par de anotaciones para liderar a Coahuila "A" en la victoria de 4-1 sobre Sinaloa, resultado con el que el representativo estatal accedió a la semifinal del Campeonato de Béisbol U-15 de FEMEBE.

Coahuila "A" soportó el triunfo con un ataque tempranero. Posada pisó el home plate para estrenar el score, luego Iker Hernández conectó doblete que produjo un par de carreras en los spikes de Tadeo Hernández y Jorge Medrano, colocando la pizarra 3-0.

El conjunto sinaloense intentó responder en el cuarto rollo, pero solo le alcanzó para evitar la blanqueada. Cristian Rubí se embazó con sencillo, José Valenzuela lo empujó hasta la antesala con un batazo hacia el jardín derecho, mientras que Oliver Cital impulsó la carrera del descuento con elevado de sacrificio al central.

Para la quinta tanda, el conjunto coahuilense aseguró la victoria con la segunda rayita de Posada. El abridor conectó sencillo, se movió hasta la tercera entrada con errores del cuadro sinaloense, mientras que Tadeo Hernández pegó doblete que produjo el 4-1 definitivo. Posada bajó de la lomita con la victoria, mientras que la derrota fue para Joseph Galván.

En otros resultados de la ronda de cuartos de final, Chihuahua "A" se impuso en reñido duelo ante Sonora por pizarra de 3-2; Nuevo León Naranja superó en un juegazo a Yucatán por 1-0, mientras que Baja California Norte avanzó a costa de AIJB CDMX con triunfo de 7-5.

Listas las semifinales

Tras este triunfo, la Selección de Coahuila "A" enfrentará hoy a Baja California Norte por el pase a la semifinal, en duelo que iniciará a las 11:30 de la mañana en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, mientras que en el otro frente, Nuevo León Naranja se medirán a Chihuahua "A", a las 9:00 de la mañana.