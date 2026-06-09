Liga MX presenta el calendario del Torneo Apertura 2026

La directiva de la Liga MX presentó de manera oficial el calendario para el Torneo Apertura 2026, justo a tan solo unos días del arranque del Mundial 2026 donde México será sede. El certamen que iniciará el próximo jueves 16 de julio, unos días antes de la final de la Copa del Mundo, presenta novedades.

La primera fecha se pondrá en marcha con el partido inaugural entre Necaxa y Atlante, compromiso que formaliza el retorno de los Potros de Hierro a la Primera División del balompié nacional y con una rivalidad de antaño en el fútbol mexicano.

De acuerdo con las fechas oficiales de la planeación institucional, la fase regular se desarrollará a lo largo de cuatro meses, concluyendo las actividades de la jornada 17 el 22 de noviembre. La fase final comenzará con las series de cuartos de final programadas para los días 25, 26, 28 y 29 de noviembre, dando paso a las semifinales el 2, 3, 5 y 6 de diciembre. La serie por el título se encuentra estipulada para jugarse los días 10 y 13 de diciembre.

No obstante, las autoridades del torneo precisaron una modificación reglamentaria en caso de que los Diablos Rojos del Toluca accedan al duelo por el campeonato. Si el conjunto mexiquense califica a la final, los partidos de ida y vuelta se recorrerán a los días 24 y 27 de diciembre, esto debido a su participación internacional en la Copa Intercontinental de la FIFA, justa que arrancará el 9 de diciembre en Catar.

La agenda del balompié mexicano contará con una alta concentración de rivalidades y clásicos a partir del segundo mes de competencia, distribuidos de la siguiente manera:

Jornada 1 (Debut del campeón): Atlético de San Luis recibirá a Cruz Azul el viernes 16 de julio.

Jornada 8 (Fin de semana de Clásicos): Cruz Azul chocará ante América el sábado 12 de septiembre, mientras que Rayados se medirá a Tigres el domingo 13 de septiembre.

Jornada 9 (Clásico Nacional): América se enfrentará a Guadalajara el sábado 19 de septiembre.

Jornada 11 (Rivalidad en Jalisco): Atlas jugará el Clásico Tapatío contra Guadalajara el sábado 10 de octubre, y Pumas se medirá a Cruz Azul el domingo 11 de octubre.

Jornada 16 (Clásico Capitalino): Pumas recibirá la visita de América el sábado 7 de noviembre en la penúltima fecha del calendario regular.