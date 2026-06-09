Atlético de Madrid rechaza oferta del Real Madrid por Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez volvió a encender la tensión entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Después de que el conjunto blanco difundiera un comunicado en redes sociales sobre su intento por fichar al delantero argentino, Enrique Cerezo dejó clara la postura del club colchonero: el atacante no está en venta.

De acuerdo con la información difundida, el Real Madrid habría intentado fichar a Julián Álvarez por 150 millones de euros, pero el Atlético de Madrid rechazó la propuesta y se remitió a la cláusula de rescisión del jugador.

El caso también ha despertado el interés del FC Barcelona, quienes también estuvieron en polémica reciente con los colchoneros.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, fue contundente al hablar sobre Julián Álvarez en los micrófonos de El Chiringuito. Tras el comunicado del Real Madrid, el dirigente rojiblanco respondió de manera directa: "Julián no está en venta", dejando claro que el club no contempla desprenderse del delantero argentino.

La postura del Atlético de Madrid ha sido firme desde el inicio del caso. Aunque se ha señalado que Julián Álvarez tendría intención de salir del Metropolitano, el club colchonero mantiene una posición dura frente a Real Madrid y Barcelona, dos de los equipos que aparecen como interesados en el atacante.

El Atlético no solo rechazó la oferta de 150 millones de euros, sino que también habría pedido el pago íntegro de la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros. Esta cantidad representa una cifra prácticamente inalcanzable y funciona como un mensaje claro para cualquier club que busque llevarse al delantero argentino.

La tensión también se trasladó a redes sociales, donde el Atlético de Madrid respondió al Real Madrid con varios mensajes cargados de ironía. Primero, el club rojiblanco publicó emojis de risa y después lanzó un comunicado con aclaraciones dirigidas a sus vecinos, en el que aseguró que no estudia ni valora ninguna oferta por 'La Araña'.

En ese mensaje, el Atlético también hizo referencia al video del Papa, a la supuesta buena relación entre clubes y al FC Barcelona, manteniendo un tono burlón frente al comunicado madridista.

La respuesta dejó ver que el club colchonero busca mostrarse fuerte no solo en la negociación, sino también en el discurso público alrededor del caso. La polémica aumentó con un tercer mensaje del Atlético de Madrid, en el que pidió al Real Madrid que dejara de "robar" jugadores de su Academia.

Con estas publicaciones y las declaraciones de Enrique Cerezo, el Atleti reforzó su postura: Julián Álvarez seguirá siendo considerado una pieza clave y solo saldría mediante condiciones extraordinarias.