Béisbol U-11: Coahuila Ribereña supera a Liga Sertoma en Monclova

El equipo de Coahuila Ribereña hizo valer la localía y debutó con el pie derecho en el Campeonato Nacional de Béisbol U-11 tras superar a la Liga Sertoma de Torreón por la mínima diferencia de 6 carreras contra 5, en la primera jornada del Grupo "B".

Damián Suárez, Joan Zapata, Luis Castillo y Damián Olvera elaboraron un rally de 4 en el segundo capítulo para darle la ventaja a la novena monclovense, mientras que en la tercera tanda, Jesús Reyes y Rafael Flores agregaron 2 rayitas más para sellar un 6-0 que encaminó a la Ribereña el triunfo.

Ya en la quinta entrada, el equipo torreonense recortó la diferencia y le puso dramatismo al encuentro con una producción de 5 carreras. Fernando Mesta, Derek Pérez, Dorian Torres, Ian Originales e Yker Serratos cruzaron el plato para el descuento.

El acierto fue para el abridor Milán Gaytán quien tiró 4 entradas y un tercio con 5 rayitas admitidas, contando con relevo de Daniel Sandoval, mientras que la derrota fue para José Carlos Belmonte. Por su parte, Johan Zapata fue el mejor bateador del equipo monclovense al pegar de 3-2.

En otro encuentro del Grupo "B", la novena de Sonora Cucapá se impuso ante Nuevo León por pizarra de 4-3, mientras que en el Grupo "A", Sonora Nacozari superó al combinado de Durango por pizarra de 11-5, y Tamaulipas blanqueó 10-0 a Laguna Regional.