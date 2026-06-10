Coahuila Ribereña vence a Sonora Navojoa en el Nacional U-11

Coahuila Ribereña extendió su racha positiva a 3-0 en el Campeonato Nacional de Béisbol U-11, tras vencer a la escuadra de Sonora Navojoa por pizarra de 6 carreras contra 4, en la tercera jornada del Grupo 'B'.

Ayer en el diamante de la Unidad Deportiva, los sonorenses se pusieron al frente con anotación de Elian Álvarez en la apertura del juego; pero el conjunto ribereño respondió en la parte baja de la misma tanda y empató con un timbre de Luis Castillo.

Los visitantes retomaron el control en la segunda tanda por medio de Roberto Sandoval, mientras que en la tercera, éste mismo conectó doblete productor de un par de rayitas en los spikes de José Paredes y Alejandro Nieblas para poner los cartones 4-1.

La novena ribereña no bajó la guardia, y fue en el cierre de la sexta entrada cuando se gestó la remontada. Jesús Reyes, Rafael Flores y Damián Olvera pisaron el pentágono para nivelar los cartones, luego Daniel Sandoval timbró la del despegue, mientras que Damián Suárez agregó una más para asegurar la victoria.

Por su parte, el relevista Damián Olvera se anotó el éxito con gran labor a partir de la tercera entrada, en la que subió a la lomita a contener la ofensiva yoreme, en tanto que Raymundo Sánchez se llevó el revés.

En otros resultados de la tercera fecha del certamen Nacional U-11, el equipo de Coahuila Saltillo se impuso ante Sonora Nacozari por pizarra de 12-8, dentro del Grupo 'A', mientras que la escuadra de Sonora Cucapah superó a Laguna Sertona al son de 9 carreras por 1.