Cobras FC vence 2-0 a Pumas Occi en la jornada 12 de la Primera A

Cobras FC hizo lo necesario en el primer tiempo para labrar una clara victoria de 2-0 sobre Pumas Occi, en duelo correspondiente a la jornada 12 en la categoría Primera "A" del balompié fronterense.

Las serpientes aprovecharon su superioridad numérica en los primeros minutos del cotejo y encontraron oportunos goles que le dieron forma al triunfo ante el sotanero de la competencia.

Miguel Espinoza y Gilberto Rodríguez anotaron en el primer lapso para sellar la ventaja de Cobras FC, la cual valió para alcanzar 21 puntos y mantener un lugar dentro de la zona de liguilla. Por su parte, los felinos se quedaron con apenas 3 puntos, en el último puesto de la tabla.

En otro partido que formó parte de la duodécima fecha, la escuadra de Borja Jr. sumó 3 puntos valiosos al imponerse por la mínima diferencia de 3-2 ante RB Roga. Eduardo del Bosque, Carlos Calderón y Raúl Salazar firmaron los goles del conjunto borjista, el cual se sirvió del triunfo para llegar a 18 unidades y afianzarse dentro de la clasificación. Por su parte, el aguerrido equipo de RB recortó distancias con anotaciones de Ángel Fernández y Santiago Díaz.