Real Occi Frontera avanza a la final tras vencer a Deportivo Bayer

El Real Occi aseguró su lugar en la final del Torneo de Copa de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera, tras imponerse por marcador de 5-3 ante el Deportivo Bayer en cotejo que disputaron el pasado domingo sobre la cancha del Polonia.

La escuadra de la colonia Occidental, que lidera el torneo de Liga y presume la ofensiva más goleadora de la competencia, hizo valer la etiqueta de favorito al vencer sin complicaciones al conjunto bávaro. Juan Maldonado encabezó la ventaja del cuadro rojiverde con un doblete, mientras que Gerónimo González, Carlos Ríos y Héctor Ozuna aportaron una anotación para redondear la goleada.

Por su parte, el Bayer reaccionó en el complemento con 2 goles de Luis Nájera y uno más de Diego Castellanos, pero el esfuerzo fue insuficiente para evitar la eliminación del certamen copero. Pese al revés, el conjunto bávaro se mantiene en el segundo puesto de la clasificación en el torneo de Liga, por lo que podría reencontrarse con Real Occi en la liguilla y buscar la revancha.