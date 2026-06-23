Miami sacude la NBA: Giannis Antetokounmpo llega al Heat en un traspaso histórico

El Miami Heat concretó uno de los movimientos más impactantes de los últimos años en la NBA al adquirir a Giannis Antetokounmpo, quien deja a los Milwaukee Bucks para unirse a la organización de Florida en una operación de gran magnitud.

De acuerdo con información difundida por The Associated Press, el acuerdo incluye también la llegada de Bobby Portis a Miami, mientras que Milwaukee recibirá a Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel´el Ware y Kasparas Jakucionis, además de varias selecciones del draft, entre ellas la elección número 13 que será utilizada en el sorteo de este martes.

Detalles del traspaso

La negociación pone fin a semanas de especulaciones sobre el futuro de Antetokounmpo, cuyo nombre estuvo vinculado a distintas franquicias. En los últimos días, los Bucks analizaron propuestas tanto de Miami como de Boston antes de tomar una decisión definitiva.

Con este movimiento, el Heat incorpora a uno de los jugadores más destacados de su generación. El basquetbolista griego cuenta con dos premios al Jugador Más Valioso de la NBA, diez participaciones en el Juego de Estrellas, nueve selecciones All-NBA y fue pieza clave en la conquista del campeonato de Milwaukee en 2021.

Impacto en la franquicia

Además, forma parte del prestigioso equipo del 75.º aniversario de la NBA, reconocimiento que reúne a algunas de las máximas figuras en la historia de la liga.

La apuesta de Miami recuerda otras incorporaciones estelares que marcaron distintas épocas de la franquicia, como la llegada de Shaquille O´Neal en 2004 y la formación del denominado "Big Three" con LeBron James, Chris Bosh y Dwyane Wade en 2010.

A sus 31 años, Antetokounmpo inicia una nueva etapa con la misión de llevar nuevamente al Heat a la lucha por el título, mientras la organización confía en que aún tiene varias temporadas de alto nivel por delante.