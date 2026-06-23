Mohamed Ouahbi y Marruecos se preparan para enfrentar a Haití en Atlanta

ATLANTA, EU 23-Jun-2026.- Marruecos quiere dar la sorpresa y arrebatarle el primer lugar del sector C a Brasil en la última jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

El entrenador del combinado marroquí, Mohamed Ouahbi, señaló que quedarse con el liderato de su grupo es una de sus prioridades, pues eso significaría una llave más accesible en la Ronda de 32.

Para lograrlo, los africanos deberán vencer a Haití este miércoles en el Estadio de Atlanta y esperar que Brasil no gane su duelo frente a Escocia.

"Queremos ganar, queremos ser el primer lugar del grupo. Si no ganamos el partido sería lamentable para nosotros. Tenemos que anotar y marcar el mayor número de goles posible. El partido contra Haití se va a preparar como siempre, estaremos motivados, es la Copa del Mundo", declaró Ouahbi en conferencia de prensa un día antes del duelo ante los caribeños.

En caso de que Brasil gane su encuentro, Marruecos deberá golear a Haití por al menos cuatro goles y esperar que la victoria de la Canarinha sea por la mínima diferencia y así imponerse en la diferencia de goles.

Antes de los últimos duelos del Grupo C, los cariocas marchan primeros con 4 puntos y diferencia de +3, mientras que los "Leones del Atlas" tienen las mismas unidades, pero con una diferencia de +1.

"Estamos justo donde queremos estar, tenemos cuatro puntos y queremos marcar muchos goles. Lo más importante es ganar y luego dependiendo de los resultados veremos qué pasa. Nosotros vamos a ganar y no vamos a cambiar nada, le tenemos mucho respeto al rival. Tenemos que ser pacientes y tener cuidados en las transiciones", agregó el estratega.

El líder de ese sector evitaría un posible choque contra Países Bajos en los Dieciseisavos de Final.

"No estamos pensando en el futuro aún. Estamos preparados para quien sea, nosotros ya hemos mostrado que tenemos la calidad y no estoy pensando mucho en ningún rival en particular", sentenció Ouahbi.