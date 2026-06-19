Colombia entrena en Guadalajara para enfrentar a República Democrática del Congo

GUADALAJARA, Jalisco 19-Jun-2026.- La Selección de Colombia entrenó con plantel completo y ya apunta a su siguiente compromiso frente a República Democrática del Congo.

Luego de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut en la Copa del Mundo 2026, el conjunto cafetalero regresó a Guadalajara para cambiar el enfoque y preparar el duelo ante los africanos, que rescataron un empate frente a Portugal.

Como líder del Grupo K, el equipo encabezado por Luis Díaz y James Rodríguez buscará sumar otro triunfo ante un rival que ya demostró que puede competir ante cualquiera.

"Congo es un equipo de cuidado, ya lo vimos frente a Portugal. Nosotros debemos corregir, mejorar y buscar un nuevo resultado positivo", dijo el carrilero Daniel Muñoz, autor del primer gol colombiano en este Mundial.

Pese al buen arranque, los jugadores colombianos coincidieron en que no hay espacio para el exceso de confianza, especialmente ante un equipo congoleño que igualó 1-1 con Portugal gracias a un gol de Yoane Wissa en el tiempo agregado de la primera mitad.

"Eso no es sorpresa. Es el Mundial. Si analizamos profundamente, competir con lo mínimo no alcanza. Tienes que dar el cien por ciento o un poco más.

"Ahora volvemos a nuestro hogar, que es Guadalajara, para analizar al rival, recuperarnos físicamente y pensar en el siguiente reto", señaló Jefferson Lerma tras la victoria sobre Uzbekistán.

El seleccionador Néstor Rodríguez contó con plantel completo durante la práctica de este viernes en las instalaciones de la Academia Atlas, donde inició la preparación para su segundo compromiso mundialista.

Colombia enfrentará a República Democrática del Congo el próximo martes 23 de junio en el Estadio Guadalajara.