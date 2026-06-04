Colonia Borja golea a Independiente y asegura su lugar en la fiesta grande

El equipo de la Colonia Borja aseguró un lugar en la "fiesta grande" de la categoría 55 años y más, tras golear 4-1 al Independiente de Monclova en cotejo que disputaron dentro de la jornada 15 y última del calendario regular del circuito de fútbol de veteranos.

Los borjistas consiguieron su novena victoria de la campaña y llegaron a las 28 unidades con una contundente ventaja sobre la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, donde César Alcocer Ochoa se despachó con un doblete para erigirse como el principal artífice del resultado.

Por su parte, Antonio Coltellei y Leonardo García se unieron a la causa de la escuadra fronterense con un tanto para redondear la ventaja, mientras que los independentistas alcanzaron a salvar la honra con un solitario tanto de Daniel Ovidio Arévalo.

La escuadra del Miravalle aseguró el liderato y se confirmó como el principal candidato al título tras vencer a domicilio a San Buena por marcador de 3-1, en otro cotejo de la última fecha.

Raymundo Rodríguez firmó goles a los minutos 15 y 33, mientras que Jesús Esparza lo secundó con un tanto al '71 para concretar el triunfo de la "Mira", equipo que terminó invicto y con 36 unidades para liderar la categoría 55 años y más; por el San Buena, Jesús Campos anotó al '71 para el descuento.