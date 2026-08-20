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Colonia Borja vence 4-2 a Polonia en la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino
La Colonia Borja se posiciona con 6 puntos tras su victoria sobre Polonia, que sigue en la parte baja de la tabla.
La Colonia Borja sumó su segunda victoria de la campaña al imponerse con un claro marcador de 4-2 sobre Polonia, en cotejo que disputaron el miércoles dentro de la tercera fecha de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.
El conjunto borjista impuso un fútbol dinámico y contundente, encontrando en Ángel Reyes a su principal referente ofensivo, quien firmó un doblete que apuntaló la ventaja. Por su parte, César González y Gerardo Reyes se sumaron a la causa con un tanto, respectivamente. Polonia contó con anotaciones de Juan Celerino Luna y Enrique Medellín para el descuento, pero el partido se le complicó tras la expulsión de Abelardo Armendáriz, y ya no le alcanzó para más.
Con el triunfo, la Colonia Borja tomó impulso en la clasificación al llegar a 6 puntos, mientras que Polonia sufrió su tercera derrota consecutiva y continúa en la parte baja de la tabla.
En otro encuentro de la jornada 3, San Buena no hizo el viaje en vano y regresó a su terruño con las 3 unidades después de golear 6-0 a la Fiorentina, en duelo disputado en la cancha de la colonia Mezquital.
Elías Cruz encabezó el ataque con un doblete, mientras que Efrén Cruz, Jesús Campos, Rodolfo Rodríguez y Juan Romo aportaron un tanto para sellar una holgada ventaja. Con la victoria, San Buena mantuvo el paso invicto y llegó a 9 unidades, en tanto la "Fiore" sufrió su segundo descalabro de la campaña y se quedó con 3 puntos.