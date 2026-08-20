Colonia Borja vence 4-2 a Polonia en la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino

La Colonia Borja sumó su segunda victoria de la campaña al imponerse con un claro marcador de 4-2 sobre Polonia, en cotejo que disputaron el miércoles dentro de la tercera fecha de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

El conjunto borjista impuso un fútbol dinámico y contundente, encontrando en Ángel Reyes a su principal referente ofensivo, quien firmó un doblete que apuntaló la ventaja. Por su parte, César González y Gerardo Reyes se sumaron a la causa con un tanto, respectivamente. Polonia contó con anotaciones de Juan Celerino Luna y Enrique Medellín para el descuento, pero el partido se le complicó tras la expulsión de Abelardo Armendáriz, y ya no le alcanzó para más.

Con el triunfo, la Colonia Borja tomó impulso en la clasificación al llegar a 6 puntos, mientras que Polonia sufrió su tercera derrota consecutiva y continúa en la parte baja de la tabla.

En otro encuentro de la jornada 3, San Buena no hizo el viaje en vano y regresó a su terruño con las 3 unidades después de golear 6-0 a la Fiorentina, en duelo disputado en la cancha de la colonia Mezquital.

Elías Cruz encabezó el ataque con un doblete, mientras que Efrén Cruz, Jesús Campos, Rodolfo Rodríguez y Juan Romo aportaron un tanto para sellar una holgada ventaja. Con la victoria, San Buena mantuvo el paso invicto y llegó a 9 unidades, en tanto la "Fiore" sufrió su segundo descalabro de la campaña y se quedó con 3 puntos.