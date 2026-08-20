Tigres del Oriente vencen a Astros y se coronan campeones en Monclova

Los Tigres del Oriente ascendieron al trono de la Liga de Béisbol de Jugadores de 60 años y más, después de imponerse con pizarra de 6 carreras por 3 a la novena de Astros, en el tercero y decisivo encuentro de la serie final, disputado ayer en el Parque Ferrocarrilero.

La novena felina, dirigida por José Ramos, coronó una sobresaliente actuación en los playoffs al vencer a equipos con mejor posición en el standing, incluyendo al líder Astros, que por segunda campaña consecutiva tuvo que conformarse con el subcampeonato.

Los orientales tomaron el control de la pizarra desde la segunda entrada, cuando Rafael Vega, Gilberto Castellanos y Fidel Castañeda cruzaron el plato para colocar a Tigres al frente por 3-0. Astros respondió en el cierre del mismo episodio con una carrera de Eulalio Medina para descontar, mientras que, en la tercera tanda, los espaciales nivelaron los cartones con las anotaciones de Juan Reyes y Celestino Zapata.

Pero Tigres retomó la ventaja en la quinta con Martín Peña, quien puso el marcador 4-3, en tanto que la definición llegó en la parte alta de la séptima entrada, cuando Martín Peña y Rafael Vega timbraron las carreras que sentenciaron el campeonato para los felinos.

Desde la loma, Miguel Vázquez se fajó con una relevante actuación para acreditarse el triunfo, respaldado por la ofensiva de Rafael Vega y Fidel Castañeda, ambos con jornada de 4-2, a la vez que Guadalupe Rodríguez cargó con la derrota.