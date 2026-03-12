Ramón Hernández regresa a Acereros de Monclova para la temporada 2026

El club Acereros de Monclova confirmó este jueves el retorno a la organización del infielder dominicano Ramón Hernández para la Temporada 2026 de Liga Mexicana de Béisbol, luego de concluir su incursión en el béisbol japonés.

Con 30 años de edad y nacido en Santo Domingo, República Dominicana, Hernández volverá a vestir la camisola de la Furia Azul, perfilándose para jugar la primera base.

Ramón Hernández tuvo su primera participación con Acereros en la campaña del 2023, llegando procedente de los Olmecas de Tabasco. El quisqueyano tuvo un gran desempeño en el 2024, sumando 82 juegos en los que bateó 103 hits, anotó 62 carreras y produjo 71, cerrando con un porcentaje de .313.

Sin embargo, en enero 2025, la Furia Azul anunció la salida de Hernández para probar suerte con los Tigres de Hanshin, en el béisbol de Japón. Tras finalizar su etapa en el lejano oriente, y luego de jugar en invierno con los Tigres de Licey en la Liga Invernal Dominicana, Ramón Hernández está por regresar a Monclova, donde se ha consolidado como uno de los consentidos de la afición.