Colonia Obrera golea 10-0 a Cuervos y avanza a la final

La Colonia Obrera encontró en Cuervos a un rival con un nivel futbolístico muy por debajo de la exigencia y le propinó una goleada de 10-0, resultado que le valió el boleto de entrada a la final del Torneo de Copa, en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol.

En un disparejo duelo que se disputó el pasado domingo en la cancha de AV Sport, los obreros impusieron condiciones desde los primeros minutos y contaron con una ofensiva implacable que prácticamente resolvió el triunfo en el primer lapso.

Alonso Ypiña abrió el marcador con gol al 16´, Héctor Morado firmó el 2-0 unos instantes después, al 17´, y posteriormente volvió a anotar al 20´. Luis Vázquez también lució por su contundencia tras anotar a los minutos 19 y 29, mientras que José Cruz contribuyó con un tanto al 40´ y Ramses Oviedo hizo lo propio al 42´, para cerrar la parte inicial del cotejo con una ventaja holgada de 7-0.

Ya en el complemento, Héctor Morado apareció al minuto 45 para completar su hat-trick y alzarse como el MVP del partido. Ante unos Cuervos incapaces de responder, la Obrera continuó atacando y logró redondear la goleada con tantos de Angel García al minuto 50 y Rolando Ozuna al 73´.

Tras la contundente victoria, la Colonia Obrera llegará embalado a la gran final del Torneo de Copa, en la cual se toparán con Atlético Oriente.