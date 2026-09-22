Leones remontan y vencen a Demons en la Liga de Voleibol Rangelitos

El equipo de Leones resurgió en el segundo capítulo y le alcanzó para darle la vuelta al partido, venciendo en tres sets a la escuadra de Demons, dentro de la dominical de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Los endemoniados ejercieron una clara superioridad en el primer episodio, el cual se apuntaron con parciales de 25-19 para tomar ventaja. Sin embargo, los felinos reaccionaron en la segunda tanda y sellaron cartones de 25-22 para emparejar el duelo y obligar a un tercer set, en el que consumaron la remontada con un claro 15-3 para agenciarse el triunfo.

En otro cotejo de la categoría Mixta, las Estrellas vinieron de menos a más y terminaron imponiéndose en tres capítulos ante Shadows. Los estelares se agenciaron la victoria con cartones de 25-21, 18-25 y 16-14, para mantener su buen paso en la presente campaña.

Por su parte, el sexteto de Flamel fue claramente superior ante Ajolotes y sentenció el encuentro en dos sets. Flamel batalló en el primer episodio para imponerse por 25-23, pero en el complementario terminó asegurando la victoria con una contundente diferencia de 25-13.