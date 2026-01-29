Colonia Obrera lidera el Torneo Apertura 2026 de la Liga Municipal

Después de varias campañas de navegar entre la parte baja de la tabla y el descenso a la categoría inferior, el equipo de la Colonia Obrera ha retomado su mejor nivel futbolístico y prestigio en el presente Torneo Apertura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol.

Tras 5 jornadas disputadas, el equipo obrero ostenta el liderato en la categoría Premier Plus del balompié municipal. Como en sus mejores temporadas, los albiazules han conseguido 3 victorias, un empate y una derrota, para tomar el liderato con una productividad de 10 puntos.

En segundo puesto, la escuadra de Trailas Teca registra 9 unidades con 2 triunfos, 2 empates y una derrota, mientras que el campeón defensor, Guerreros Oriente, comparte créditos con Necaxa de Estancias y Atlético Oriente, sumando 8 puntos en sus respectivas cuentas.

Por su parte, el Miravalle FC ocupa la sexta posición de la tabla con 7 unidades, luego aparecen Notaría Maldonado y FC Jumar con 4, el Juventus que no ha ganado en el presente certamen tiene 2 unidades, mientras que en el oscuro y frío sótano se ha quedado estancado el conjunto de Sama Construcciones, el cual cuenta con un solitario punto tras un empate y 2 derrotas.

A su vez, en la búsqueda del liderato de goleo, Brandon Martínez lleva la iniciativa con 6 anotaciones firmadas, jugando para los traileros; muy de cerca le siguen Héctor Morado, de la Colonia Obrera, y Luis Martínez, del Atlético Oriente, ambos con 5 goles, mientras que Alberto Morales ha anotado en 4 ocasiones para la causa de Guerreros Oriente.

Para este fin de semana, la Obrera saldrá con la consigna de revalidar el liderato ante el equipo de FC Jumar, en la sexta jornada, mientras que en otros de los encuentros más llamativos de la cartelera, Guerreros se medirá ante los notarios y Atlético Oriente recibirá al conjunto necaxista.