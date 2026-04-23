Jorge Padilla brilla en triunfo de ICC Prepa sobre ICC Secundaria

Jorge Padilla contribuyó con 14 puntos, incluyendo dos tripletes, y lideró al quinteto de ICC Prepa al triunfo en duelo fraternal frente a ICC Secundaria por marcador de 40-32, en acciones de la Liga Recreativa de Básquetbol del Parque Xochipilli.

En el primer cuarto, Padilla acertó 2 tiros desde fuera de la pintura para comenzar a gestar la ventaja del conjunto preparatoriano, a la cual se unió Carlos Hinojos con 10 unidades, mientras que Sebastián Maltos aportó 8 puntos. Por la escuadra derrotada, Renato y Adrián Torres fueron los mejores canasteros, sumando 10 y 6 puntos respectivamente.

La escuadra de ICC Prepa fue claro dominador en el primer tiempo y salió al descanso con una cómoda ventaja de 20-6; posteriormente, las panteras mayores refrendaron su dominio en el tercer periodo con cartones de 18-11, mientras que en el último cuarto bajaron el ritmo de juego y el equipo de ICC Secundaria cerró con cartones favorables de 15-2, los cuales no le alcanzaron para evitar la derrota.

Los Pumas de la UTRCC dieron un contundente zarpazo al imponerse ante la quinteta de la Prepa 24 por marcador de 41 puntos contra 15, en otro duelo correspondiente a la categoría Varonil del circuito recreativo de baloncesto.

Los universitarios dominaron el partido con cartones de 10-6, 14-4, 11-2 y 6-3, en un encuentro en el que Ricardo Loya consiguió 10 puntos, con 2 triples incluidos, mientras que Esteban Riquejo hizo 11 puntos y registró un triplete, para comandar el ataque felino.