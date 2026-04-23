Tigres se impone 2-1 a DTCO en la Liga Master-Oro-Platino

El equipo de Tigres impuso una clara superioridad en el primer tiempo y en este lapso logró definir un triunfo por la mínima diferencia de 2-1 sobre DTCO, en reñido encuentro que sostuvieron dentro de la novena jornada de la Liga Master-Oro-Platino.

Desde el silbatazo inicial, los felinos tomaron el control del esférico y se aproximaron a la portería contraria en busca de la ventaja. El primer gol lo encontraron al '23 por medio de José Luis Maldonado, mientras que un par de minutos después, Otoniel Medina firmó la segunda anotación que terminó marcando diferencia en el marcador.

Los Tecolotes intentaron reaccionar en la parte complementaria, pero el tiempo no le alcanzó para lograr la igualada. Sobre el minuto 67, Héctor Javier Valerio mandó el esférico a la red y recortó la desventaja para los emplumados, en cotejo que tuvo como escenario la cancha de la colonia 21 de Marzo.

La zaga del Polonia no tuvo la capacidad para contener al ataque del Miravalle, y éste aprovechó para labrar una victoria por holgada diferencia de 3-1 y sumar 3 puntos más a su cuenta en la categoría 55 años y más. Juan Luis Reyes y Raymundo Rodríguez firmaron las anotaciones que encarrilaron a la escuadra de la "Mira" al triunfo, mientras que el tercero y definitivo fue un autogol que regaló la defensiva polaca en una desafortunada jugada. A su vez, Gerardo de Jesús González se hizo presente con un solitario tanto para salvar la honra del Polonia.