Colonia Obrera se corona en la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino

La Colonia Obrera pegó temprano, resistió con un hombre menos durante gran parte del encuentro y terminó imponiendo condiciones con un claro 2-0 sobre CDSCO-Independiente para levantar el título de la categoría de 60 años y más en la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

En una reñida final disputada el fin de semana en la cancha "Chavín" Rivera, los obreros sellaron una campaña brillante conquistando el campeonato con una exhibición de buen fútbol, carácter y orden defensivo. La victoria tuvo tintes de hazaña tras la expulsión de José Arámbula, situación que obligó al campeón a multiplicar esfuerzos para defender su ventaja.

La escuadra obrera madrugó a su rival y tomó el mando desde el arranque. Apenas al minuto 6, Carlos Macías rompió el cero con una definición que encendió a los suyos, mientras que al 26' José Luis Rodríguez amplió la diferencia con un gol que terminó inclinando definitivamente la balanza y guiando a su equipo a la corona.

CDSCO-Independiente adelantó líneas y buscó reaccionar durante el complemento, pero ni la superioridad numérica le alcanzó para vulnerar a una defensa férrea que cerró todos los espacios. La Obrera administró la ventaja con autoridad, apagó cualquier intento de remontada y terminó dando la vuelta olímpica con un triunfo contundente que confirmó su dominio en la categoría.