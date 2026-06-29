Mets se coronan campeones de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz en Monclova

Los Mets dominaron el standing de principio a fin y terminaron por consumar la obra con la conquista del campeonato en la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz. La novena metropolitana cerró una campaña fenomenal al imponerse por pizarra de 9-5 sobre Ángeles en el tercer y definitivo duelo de la serie final, adjudicándose la corona.

En el choque disputado el pasado domingo sobre el diamante del Parque AHMSA, Abraham Alfaro encendió la ofensiva al batear de 4-3 y remolcar un par de carreras, mientras que Aarón Lara respondió con jornada de 3-2 y una rayita timbrada. Desde la lomita, Polo Avilés apagó cualquier intento de reacción con una sólida labor de relevo.

La tropa metropolitana comenzó a forjar la victoria con dos anotaciones en el primer episodio y otras par en la sexta entrada. Para el séptimo rollo, Adrián Falcón, Jesús Alejo y Abraham Alfaro cruzaron el plato en un explosivo rally de 3 carreras que quebró el encuentro, mientras que en la octava, Aarón Lara y Axel Alejo sumaron otro par de timbrazos más para asegurar la ventaja.

Por la novena angelina, el abridor Roberto Poot cargó con el descalabro. A la ofensiva, Juan López y José Quiroz colaboraron con 2 carreras en la cuarta entrada; después, Daniel Méndez y Gilberto Ortiz mantuvieron con vida a la novena angelina al timbrar en la quinta, mientras que Jesús Oviedo maquilló la pizarra con una anotación solitaria en el noveno capítulo.

La Serie Final tuvo tintes de remontada épica. Ángeles pegó primero al llevarse el juego inaugural por 4-2, pero los Mets respondieron con autoridad al descargar una paliza de 10-4 para emparejar la serie y forzar el duelo decisivo, en el que los metropolitanos consumaron la voltereta.