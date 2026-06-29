Boletos para el México vs Ecuador en el Mundial 2026 alcanzan hasta 186 mil pesos en reventa

Ciudad de México. Asistir al partido entre México y Ecuador por el pase a los octavos de final del Mundial 2026 se ha convertido en una opción fuera del alcance de muchos aficionados. La fuerte demanda por este encuentro, programado para el martes en el estadio Ciudad de México, ha elevado el precio de los boletos en plataformas de reventa hasta los 186 mil pesos.

Desde que la FIFA dio a conocer los precios oficiales mediante un esquema de tarifas dinámicas, la venta de entradas ha generado controversia. A esto se suma la dificultad que han enfrentado los seguidores para acceder al sistema oficial de sorteo, mientras que las localidades para este compromiso se encuentran prácticamente agotadas.

Precios elevados en la reventa

Ante este panorama, la reventa se ha convertido en una de las pocas alternativas para conseguir un boleto, aunque con costos considerablemente más altos. En la plataforma StubHub, las entradas disponibles parten de los 73 mil pesos para las zonas más altas del estadio, mientras que un boleto de categoría 1, ubicado cerca del terreno de juego, alcanza los 186 mil pesos.

En Viagogo, otra plataforma dedicada a la reventa, los precios también se mantienen elevados. Las entradas se ofrecen desde los 50 mil pesos y llegan hasta los 168 mil pesos para un lugar en la parte baja de las gradas.