Brasil sella su pase a octavos con gol de último minuto y deja fuera a Japón

Brasil aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Japón con un gol en el tiempo de compensación. La anotación de Gabriel al minuto 90+5 rompió el empate y le dio el triunfo a la escuadra sudamericana en el estadio Houston.

¿Cómo ocurrió el partido?

El conjunto japonés tomó la ventaja al minuto 29 gracias a Kaishu Sano, quien adelantó a los dirigidos por Akira Nishino. Más adelante, Casemiro igualó el marcador para Brasil y mantuvo con vida a su selección.

Detalles del triunfo brasileño

Cuando el encuentro parecía dirigirse al tiempo extra, Martinelli apareció para marcar el tanto que aseguró la clasificación brasileña a la siguiente ronda.

Brasil llegó a este compromiso como líder del Grupo C con siete puntos, luego de cerrar la fase de grupos con una victoria de 3-0 sobre Escocia. Por su parte, Japón avanzó como segundo lugar del Grupo F tras empatar 1-1 frente a Suecia en su último partido de la fase inicial.