Colonia Obrera y Trailas Teca se enfrentan en la Liga Municipal de Fútbol

Casi dos meses después de haber protagonizado la final del Torneo Apertura 2026, el campeón Colonia Obrera y Trailas Teca volverán a enfrentarse este domingo en el inicio de una temporada más de la Liga Municipal de Fútbol.

Contando con 76 escuadras participantes, entre las 5 diferentes categorías, el circuito municipal pondrá en marcha una nueva edición este fin de semana con una maratónica cartelera de 38 partidos.

En la división estelar, la Premier Plus, el encuentro más atractivo es el que protagonizarán la Colonia Obrera y Trailas Teca, los conjuntos finalistas del torneo anterior. Los traileros buscarán revancha, mientras que el conjunto albiazul tratará de debutar con triunfo para darle lustre a la corona, en cotejo que disputarán el domingo a las 6:00 de la tarde en la cancha "Chavín" Rivera, al Sur de la ciudad.

Por otro lado, en el primer duelo de la cartelera dominical, el Club Deportivo Miravalle y Juventus FC se enfrentarán en la cancha de la Unidad Deportiva, a las 9:00 de la mañana, al mismo tiempo que Necaxa recibe en Estancias a Juventus.

Después, a las 11:00 de la mañana, Atlético Oriente y Notaría Maldonado se enfrentarán en el campo de la colonia Veteranos, mientras que por la tarde, FC Jumar y Guerreros Oriente disputarán los primeros 3 puntos en la cancha de la colonia Mezquita, para cerrar la jornada inaugural en la categoría Premier Plus.