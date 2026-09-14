Comisión Nacional Antimonopolio pone bajo la lupa al futbol mexicano

La Comisión Nacional Antimonopolio inició una investigación de oficio contra el futbol mexicano ante la posible existencia de prácticas monopólicas relativas en el mercado de las competencias de futbol profesional federado en México.

El procedimiento, identificado con el expediente IO-001-2026, busca determinar si determinadas acciones y conductas implementadas en los últimos meses pudieron afectar la competitividad dentro del balompié nacional. Entre los hechos señalados se encuentra la cancelación del ascenso y descenso.

De acuerdo con los documentos consultados por ESPN, la investigación está relacionada con el mercado de "afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México", además de servicios similares o vinculados.

La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio señaló que, después de revisar los acontecimientos registrados durante los últimos meses, encontró indicios suficientes para iniciar formalmente el procedimiento.

El organismo explicó que su decisión responde al seguimiento de hechos y comportamientos que podrían representar prácticas monopólicas relativas, entendidas como posibles abusos de poder de mercado capaces de afectar al sector del futbol en México.

La Comisión Nacional Antimonopolio ya ha intervenido anteriormente en asuntos relacionados con el futbol mexicano, entre ellos la aprobación de operaciones de venta de equipos y acciones destinadas a prevenir prácticas monopólicas en distintos sectores.

El antecedente más reciente citado en la investigación se remonta a 2021, cuando la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a todos los clubes de la Liga MX por el llamado "pacto de caballeros" y por el tope salarial establecido en la Liga Femenil.

Ahora, el futbol mexicano vuelve a estar bajo revisión de la autoridad de competencia. El procedimiento determinará si las conductas analizadas constituyen prácticas monopólicas y si existe responsabilidad por parte de los involucrados.

En caso de que la investigación concluya que el futbol mexicano, la Federación Mexicana de Futbol o los clubes incurrieron en dichas prácticas, podrían recibir una sanción de hasta el 10 por ciento de sus ingresos anuales. Además, tendrían que modificar o corregir la práctica monopólica que sea identificada.