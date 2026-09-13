Dafne Quintero se queda a un paso del oro en Saltillo

Ante una Plaza de Armas de Saltillo entregada por completo a los competidores coahuilenses, Dafne Quintero protagonizó una de las actuaciones más emotivas de la jornada al quedarse a un paso de la gloria en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. La arquera monclovense terminó colgándose la medalla de plata.

Respaldada por cientos de aficionados, Quintero disputó ayer el oro ante la estadounidense Alexis Ruiz en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último tiro. La definición fue de auténtico alarido y Ruiz terminó imponiéndose por cerrado marcador de 145-144.

La monclovense llegó a la disputa por el título tras firmar una destacada eliminatoria, primero al superar en cuartos de final a la turca Hazal Burun y posteriormente al derrotar a la británica Ella Gibson en semifinales.

Al final de la competencia, la emoción se apoderó de la joven arquera, quien no pudo contener las lágrimas mientras asimilaba lo ocurrido y recibía el reconocimiento del público que la acompañó durante toda la competencia. Pese a quedarse a un paso del oro, levantó con orgullo la medalla de plata, su tercer podio en eventos de World Archery. "Son pocas las competencias en las que la familia nos pueden ver. Yo sabía que tenía que hacer grandes cosas en casa. Estoy feliz por el resultado, refleja que puedo competir al máximo nivel y ahora trabajaré por el oro", declaró Dafne.

Por otro lado, la primera sorpresa de la final de la Copa Mundial de Tiro con Arco llegó con la eliminación del también monclovense Sebastián García Flores, quien cayó ante el colombiano Pablo Gómez en los cuartos de final. Sebastián cerró su actuación con un total de 148 puntos, mientras que Gómez alcanzó 150 para quedarse con el triunfo y avanzar en la competencia.