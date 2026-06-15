Túnez despide a su DT tras goleada ante Suecia en Monterrey

La selección de Túnez vivió un duro inicio en la Copa del Mundo 2026 y las consecuencias no tardaron en llegar. Luego de caer 5-1 frente a Suecia en su primer encuentro del torneo, Sabri Lamouchi dejará de ser el director técnico del combinado africano.

La decisión se produce tras la contundente derrota sufrida en el arranque de la competencia, resultado que dejó sin respaldo al estratega de 54 años. Después del partido, Lamouchi expresó su decepción por el desempeño de su equipo y reconoció el peso de la derrota.

"Teníamos absolutamente todo para hacer un buen partido con un buen ambiente y, lamentablemente, fallamos completamente en nuestro desempeño en esta competición y esta derrota es muy pesada", declaró el entrenador.

Pese al revés, el técnico había señalado que el equipo debía reaccionar de cara a los siguientes compromisos del certamen. "Tenemos un partido que jugar, tenemos puntos que aprender, tenemos orgullo y dignidad, tenemos que reaccionar, tenemos que dar una mejor imagen. No es fácil, pero vamos a trabajar", comentó.

Aunque la Federación de Túnez aún no ha hecho oficial el movimiento, se espera que el anuncio se realice durante el lunes 15 de junio. Mientras tanto, el conjunto tunecino, que se encuentra en Monterrey, ya enfoca su preparación en el duelo frente a Japón, programado para el sábado 20 de junio.

Lamouchi había asumido el cargo de seleccionador nacional en enero de 2026. Durante su gestión dirigió cinco encuentros, con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas.