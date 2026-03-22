Yankees triunfan 6-2 sobre Acereros en el Parque Xochipilli

Ricardo Rebolloza lanzó 4 herméticas entradas y su ofensiva lo respaldó con un rally de 3 carreras en la tercera tanda para encaminar a los Yankees a una clara victoria por pizarra de 6-2 sobre Acereros, en encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Liga de Béisbol Furiazul.

Los bombarderos no tardaron en tomar la iniciativa. En la parte baja de la primera entrada, Martín Alcalá llegó barrido a la registradora del Parque Xochipilli tras un error del pitcher Tadeo Hernández, para estrenar el score.

Después, en el tercer rollo, los Yankees ampliaron la diferencia con un explosivo ataque. Angel Quirino, Alcalá y Rebolloza se encargaron de sumar 3 rayitas más a la cuenta, mientras que en la quinta tanda, Ariel de León produjo una carrera y contribuyó con una anotación para ponerle el cerrojo a la ventaja de los bombarderos, quienes ostentan récord positivo de 11 triunfos y 8 tropiezos.

Por su parte, los Acereros ligaron 4 argollas en la pizarra hasta que Marco Gil apreció en el quinto episodio con la anotación que rompió la blanqueada, a la vez que en la sexta tanda, Daniel Segoviano se embazó con imparable al jardín izquierdo y terminó siendo empujado por Iker Hernández para recortar la diferencia.

En el centro del diamante, Ricardo Rebolloza trabajó 4 entradas completas sin permitir carrera, registró un hit en contra, dio 2 boletos y abanicó a 4 bateadores, para acreditarse el triunfo con relevo de Ariel de León en 2 innings, mientras que Tadeo Hernández cargó con la derrota tras una apertura de 3 entradas.