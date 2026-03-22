Tuzos Pachuca vencen 3-0 a Deportivo Primos en la tercera jornada

Combinando un ataque certero y una defensiva impasable, los Tuzos sumaron 3 puntos más en la categoría Cascarón al vencer al Deportivo Primos con un marcador de 3-0, en el duelo de la tercera jornada que tuvo lugar este fin de semana.

La escuadra tuza tomó el control del balón desde los primeros minutos y presionó la portería contraria en busca del gol. Este llegó antes del descanso por medio de Emiliano de Luna, quien concretó una gran jugada.

En el complemento, Luis Hernández se convirtió en la figura del partido al anotar dos goles que sellaron la victoria sobre un Deportivo que no logró reaccionar.

En otro encuentro de la categoría Cascarón, el Cefor Pachuca ratificó su buen inicio de torneo al vencer contundentemente 9-0 al Deportivo Primos en el Parque Xochipilli 1. El equipo pachuqueño contó con una dupla letal conformada por Braulio Gaona e Israel Muza, quienes marcaron hat-tricks para ampliar la ventaja. Además, Gael Londoño, Ibrahim Aguirre y Keylor Cuéllar se sumaron a la causa de los Tuzos con un gol cada uno para aumentar la diferencia ante el Deportivo Primos.