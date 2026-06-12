Controversia por pausas de hidratación en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO 12-Jun-2026 .-Las nuevas "pausas de hidratación" impuestas durante los partidos del Mundial causaron revuelo en la inauguración del torneo luego de que durante un minuto en cada tiempo las televisoras las aprovecharan para transmitir publicidad.

Incluso en Estados Unidos, la cadena Fox, que posee los derechos de transmisión, extendió por varios segundos de más los anuncios, lo que hizo que los aficionados se perdieron una pequeña pero no menos importante parte del juego.

El organizador dio a conocer las pausas de hidratación con la idea de cuidar de los jugadores. Pero muchos aficionados se sienten molestos con las cadenas de televisión al usarlas para emitir anuncios.

Incluso el periodista Dave Schechter vía X señaló que el Estadio Mercedes-Benz, en el que se disputarán varios partidos, tiene clima controlado.

"Este es el sueño de la televisión estadounidense: doblegar el futbol para que se ajuste a los anunciantes en lugar de doblegarse para ajustarse al futbol", dijo el también fanático del balompié.

El clima en la Ciudad de México ayer marcaba los 23 grados centígrados e incluso llovió en distintas partes de la capital.