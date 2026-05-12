Javier Hernández Chicharito confiesa su deseo de retirarse tras su paso por Chivas

El paso de Javier Hernández "Chicharito" en Chivas estuvo muy lejos de la historia soñada que muchos imaginaron cuando regresó al club rojiblanco. Incluido el propio jugador, quien reveló los duros momentos que vivió.

En una entrevista con TUDN, el delantero confesó que incluso pensó en retirarse tras lo vivido en el Guadalajara. "Me podía haber retirado después de lo de Chivas y más allá de cómo fueron las cosas, siempre quiero que me vaya bien, pero empecé a sentir algo por el futbol que nunca había sentido: que quería dejar de jugar", confesó Chicharito.

Lejos de ocultar el golpe emocional que significó su etapa rojiblanca, Hernández reconoció que perdió el amor por el juego en medio de distintos problemas personales y deportivos. "No es que cambió, más bien regresó el por qué siempre había querido jugar futbol y había perdido el amor al futbol por muchas cosas. Yo siempre fui el máximo responsable de cómo manejar las cosas, pero también hubo algo en conjunto que no se logró", señaló.

"La situación fue durísima porque hubo muchos factores que influyeron en mi vida. Mi mamá casi se muere, luego pasa lo de la famosa 'funa' y la verdad es que si no hubiera sido por mis compañeros en esos cuatro torneos, yo me hubiera ido, me hubiera retirado o hubiera dicho: no sé qué hago aquí".

La ilusión por el regreso de Chicharito al Rebaño terminó quedándose corta frente a la realidad. Entre lesiones, polémicas, pocos minutos y goles, el reencuentro nunca alcanzó el nivel que afición y jugador imaginaron. "Todos nos imaginábamos diferente. Ahora lo digo entre risas con quien me conoce pero, hasta el peor escenario, lo imaginábamos mejor".

"Cómo es el futbol de ingrato que una jugada pudo cambiarle la vida a mucha gente", lamentó por aquel penal fallado contra Cruz Azul que evitó que Chivas avanzara a Semifinales.

Javier Hernández elogió al delantero de Chivas y de la Selección Mexicana, Armando 'Hormiga' González, quien le recuerda a él. "No solo es el gol, él siempre va a ser goleador, tiene ese ojo al detalle en muchas cosas que me encanta verlo fuera de mí. Veo mucha similitud en eso. Yo también creo y espero que pueda hacer cosas que muchos dudan. Tiene 23 años y va a su primer Mundial. Lleva dos torneos haciendo 12 goles", dijo Chicharito.

"Si él puede seguir enfocándose y disfrutando de lo que hace, vamos a tener a otro ídolo de México. Sin ninguna duda. Ese chamaco tiene una entrega que solo la tienen las personas que hacen cosas fuera de lo ordinario", agregó.