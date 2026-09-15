SSN vence a Deportivo Bella y se coloca segundo en la Liga Municipal

La escuadra de SSN dio el salto al subliderato de la categoría Premier con la victoria de 5 goles a 4 conseguida a costa del Deportivo Bella, en partido que disputaron en la jornada 7 de la Liga Municipal de Fútbol.

La cancha de la Unidad Deportiva fue escenario de un carnaval de goles protagonizado por dos de las mejores ofensivas de la categoría Premier.

SSN contó con un ataque variado. Aldo Llanas, Carlos Flores, Luis Castillo, Santiago Rodríguez y Abel Tanaka hicieron las anotaciones del conjunto rojiblanco, mientras que el Deportivo respondió con goles de Jorge Jasso y Cristian Carrillo, además de un doblete de Lorenzo Arreguín, para recortar la diferencia en los cartones definitivos.

La derrota le costó el liderato a La Bella, que se quedó con 15 puntos y cayó al tercer puesto de la tabla, mientras que el invicto SSN dio el salto al segundo lugar al alcanzar las 16 unidades con 5 juegos ganados y un empate.