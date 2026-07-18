Francia e Inglaterra disputan el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa del Mundo 2026 entra a su recta final y, antes de conocer al monarca absoluto de la justa veraniega, las selecciones de Francia e Inglaterra saldrán a la cancha para disputar el partido de consolación por el tercer lugar del certamen de la FIFA. Ambas escuadras buscarán cerrar su participación en el torneo internacional con una victoria que les permita subirse al podio y despedirse con dignidad tras haber caído de forma estrecha en la antesala de la gran final.

¿Cómo llegaron Francia e Inglaterra a este partido?

El conjunto galo, comandado por sus principales figuras de élite, llega a este compromiso con la firme intención de sacudirse el trago amargo de las semifinales, apelando a su sólido orden táctico y pegada ofensiva. Por su parte, la escuadra de los "Tres Leones" intentará hacer valer la jerarquía y el desgaste físico de sus futbolistas, buscando capitalizar los errores del rival para adjudicarse la medalla de bronce en suelo norteamericano.

¿Dónde ver el partido por el tercer lugar?

Para los aficionados en territorio mexicano que deseen dar puntual seguimiento a este choque de potencias europeas, las transmisiones en vivo estarán disponibles este sábado 18 de julio. El encuentro por el tercer puesto de la Copa Mundial se podrá sintonizar a través de la señal de televisión por cable en la cadena TUDN, además de contar con la opción interactiva de streaming por medio de la plataforma digital ViX Premium.

Las plataformas informativas desplegarán el minuto a minuto en tiempo real del encuentro para mantener al tanto a los fanáticos de cada jugada, tarjeta y anotación en este penúltimo día de actividades del Mundial 2026, sirviendo como el preámbulo perfecto para el choque de titanes que definirá al campeón absoluto el día de mañana.