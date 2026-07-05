Inglaterra derrota a México 3-2 en la Copa del Mundo 2026

Esta vez no hubo arco en cero. Esta vez no hubo un final épico para México. Jude Bellingham e Inglaterra acabaron con la ilusión de 133 millones de mexicanos que creían que el partido histórico por fin llegaría para el Tri, pero no sucedió.

Inglaterra venció 3-2 a México, pese a jugar con 10 hombres en el segundo tiempo, y puso punto final a dos historias que habían llenado de esperanza a un pueblo siempre fiel: el Mundial en el Estadio CDMX y el sueño mundialista de la Selección Mexicana.

Serán los ingleses quienes se vean las caras en los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026 ante una sorpresiva Noruega de Erling Haaland, que dejó fuera a una desdibujada Brasil, cinco veces campeona del mundo.

¿Cómo ocurrió el partido entre México e Inglaterra?

A diferencia de los 16avos ante Ecuador, la tónica de este encuentro fue distinta desde el inicio. Inglaterra dominó los primeros 10 minutos y México entendía pronto que el trámite sería ríspido, con faltas constantes y una intensidad física que marcó el desarrollo del partido.

Si algo caracterizó a la Selección de Javier Aguirre durante el Mundial 2026 fue su orden defensivo. Aunque no hubo solvencia ofensiva en los primeros 15 minutos, tampoco aparecieron dudas cada vez que el balón llegó al área de Johan Vásquez, César Montes y compañía.

También mejoró el juego de pies del Tala Rangel, aquel que generó dudas en los últimos amistosos del Tri antes del juego inaugural. Durante la Copa del Mundo, el guardameta mexicano mostró seguridad en la salida y personalidad para sostener al equipo desde el fondo.

Jordan Pickford, el cliente ideal de Raúl Alonso Jiménez en la Premier League, le negó el primer gol al mexicano al minuto 15:30, con una estirada magistral tras un cabezazo de palomita del "killer" azteca.

Después, una devolución de pared de Julián Quiñones terminó en una acción de Gilberto Mora, quien amagó ante la defensiva inglesa y estrelló el balón en los pies de Marc Guéhi.

Como suele suceder, la pausa de hidratación modificó el ritmo del encuentro. Inglaterra volvió revolucionada y, apenas segundos después del receso, Anthony Gordon, recién fichado por el FC Barcelona, recibió un balón, superó sin problema a Jorge Sánchez, recortó hacia el centro y disparó al arco de Rangel en busca del primero para los Tres Leones.

Justamente Sánchez, orgullo de Torreón, Coahuila, fue otro de los elementos de la Verde que calló críticas por su convocatoria y por su lugar en el once titular de Aguirre. En dos intentos de escapada de Gordon y O´Reilly, el coahuilense los frenó e intentó salir jugando, una faceta que fortaleció durante el torneo y que lo pone en la mira de grandes clubes europeos.

México encontró dos catalizadores ofensivos en los pupilos de Aguirre y Rafael Márquez: Julián Quiñones y Érik Lira. Su fuerza física se imponía en los mano a mano contra los ingleses, demostrando por qué fueron de los mejores jugadores del Tri en esta Copa del Mundo.

Sin embargo, a Inglaterra le bastaron dos minutos para callar al Estadio CDMX. Jude Bellingham anotó un doblete al 36´ y al 38´, en jugadas que pasaron por los pies de Harry Kane y pusieron en serias complicaciones al cuadro mexicano.

Pero tenía que venir Julián Andrés Quiñones Quiñones. El MVP del cuadro azteca en este Mundial hizo lo que todos esperaban: mandó el balón a las redes de Pickford para el 1-2, cuando el primer tiempo estaba por llegar a su fin.

Una vez más, Jiménez estuvo cerca de ahogar el grito de gol ante el arco rival, luego de recibir de pecho del colombiano y sacar un disparo que pasó rozando el poste derecho del guardameta británico.

Y Pickford se la volvió a hacer. Tras un centro que cayó justo para que el delantero de los Wolves se estirara a cabezear, el arquero del Everton se lanzó cuan largo es y sacó el esférico conectado por el atacante mexicano, para mantener el 1-2 al término de los primeros 45 minutos.

Detalles confirmados del segundo tiempo

Aguirre vio algo en el accionar defensivo e hizo una corrección inmediata: César Montes salió para el segundo tiempo y Edson Álvarez ingresó como zaguero central.

Inglaterra, por su parte, mantuvo una fórmula clara durante todo el duelo: replegar líneas y hacer que Harry Kane y Bellingham jugaran desde el mediocampo, dejando a Gordon y Bukayo Saka como ejes de ataque por los extremos.

Como si se tratara de un gol, el Estadio CDMX rugió al unísono cuando, después de la revisión del VAR, el silbante central Alireza Faghani mostró la tarjeta roja a Jarell Quansah, dándole ventaja numérica al Tricolor al minuto 54.