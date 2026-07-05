Estadio Azteca se convierte en mar tricolor para el duelo México-Inglaterra

En una de las postales más impactantes de los últimos años, más de 80 mil banderas de México fueron colocadas en las gradas del Estadio Azteca para recibir a la Selección Mexicana en su esperado enfrentamiento frente a Inglaterra.

La iniciativa busca convertir el inmueble en un auténtico mar tricolor, donde cada aficionado levantará su bandera durante la ceremonia previa al partido para crear un impresionante mosaico de apoyo al representativo nacional, una imagen que no se observaba con esta magnitud desde la década de los 90.

El ambiente previo al encuentro ha estado marcado por la euforia de la afición, que desde tempranas horas comenzó a llegar al estadio con camisetas, tambores y cánticos para impulsar al equipo mexicano en uno de los compromisos más importantes del torneo.

Antecedentes de iniciativas similares

La estrategia de cubrir las tribunas con banderas también tiene antecedentes internacionales. Inglaterra ha realizado iniciativas similares en el Wembley Stadium, donde miles de aficionados han ondeado la bandera de la Cruz de San Jorge para formar un mosaico blanco y rojo durante partidos de alta relevancia, especialmente en competencias internacionales como la UEFA European Championship y las eliminatorias mundialistas.

Ahora, el Estadio Azteca busca repetir esa imagen con el sello mexicano, convirtiendo las tribunas en una enorme muestra de identidad y apoyo para el Tricolor en un duelo que ha despertado gran expectativa entre la afición.