Copa del Mundo 2026: México debuta en el Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO — La espera de cuatro años terminó de manera oficial este jueves con el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, la justa monopolizadora del balompié internacional que arranca sus actividades con el partido entre la Selección Mexicana y el combinado de Sudáfrica sobre la cancha del histórico Estadio Azteca.

El encuentro no solo marca el debut del conjunto local en el certamen, sino que consolida un hito sin precedentes para el recinto de la capital mexicana, el cual se convierte formalmente en el primer escenario en toda la historia del futbol mundial en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras haber sido la sede principal en las ediciones de 1970 y 1986.

El camino de México en el Grupo A del Mundial 2026

La escuadra dirigida por Javier Aguirre inicia su andar mundialista con la encomienda de hacer valer la condición de local y asegurar sus primeros tres puntos dentro del Grupo A, sector de la competencia que comparte junto a las selecciones de Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa.

La alineación titular presentada por el cuerpo técnico mexicano para este compromiso de apertura está conformada por el guardameta Raúl Rangel; una línea defensiva integrada por Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes y Jesús Gallardo; en el medio campo repiten Erik Lira, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo; mientras que la delantera queda bajo la responsabilidad de Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Los "Bafana Bafana" buscan la sorpresa en el Coloso de Santa Úrsula

Por su parte, la selección nacional de Sudáfrica, dirigida por el estratega belga Hugo Broos, saltó al terreno de juego con el objetivo de romper las quinielas y arruinar la fiesta del cuadro azteca en su propio territorio. Los "Bafana Bafana" regresan a la máxima vitrina del futbol con una propuesta ordenada y de alta exigencia física.

El cuadro titular enviado por Broos para encarar el partido inaugural incluye al arquero y capitán Ronwen Williams; respaldado en la zaga por Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Modiba; el medio campo es controlado por Teboho Mokoena y Yaya Sithole; mientras que la línea ofensiva la componen Oswin Appollis, Themba Zwane, Tshepang Moremi y el atacante Lyle Foster como referente en punta.

El arbitraje de este histórico compromiso inaugural corre a cargo del silbante brasileño Wilton Pereira Sampaio, quien será el encargado de impartir justicia durante los 90 minutos de juego en la capital del país.