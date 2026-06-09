Country Club blanquea 9-0 a Mets y avanza a la final en la Liga de Béisbol

Una blanqueada de 9-0 en el segundo encuentro del playoff semifinal le valió a la novena del Country Club para completar la limpia sobre Mets y abrirse paso rumbo a la serie por el campeonato de la categoría 9-10 años, en la Liga de Béisbol Furiazul.

En cotejo disputado el fin de semana en el Parque Xochipilli, el Country y los metropolitanos se batieron en un cerrado duelo de pitcheo durante 4 entradas, en las cuales la pizarra se mantuvo intacta.

Fue hasta el quinto episodio que el equilibrio se rompió con un poderoso ataque del conjunto amarillo. Emilio Pérez inauguró el score con jonrón solitario, luego aparecieron Carlos Arizpe, Mateo Reyes e Iker Muñoz con un par de producidas, respectivamente, para darle ventaja de 7-0 al Country.

Para la sexta tanda, la victoria fue remachada con un par de rayitas más. Edgar Poot pegó doblete para remolcar la octava en los spikes de Emilio Pérez, y posteriormente timbró la novena y definitiva, impulsado por Alain Barrera.

El mismo Pérez se agenció el acierto tras una hermética labor de 2 entradas y 2 tercios en los que apenas recibió un hit, dio una base por bolas y dejó a 4 bateadores con la carabina al hombro, tras relevar al abridor Alain Barrera. Por su parte, Joseph Ramírez sufrió el descalabro en labor de relevo. En la ofensiva ganadora, Carlos Arizpe destacó con marca de 2-2 y Edgar Poot bateó de 3-2.

Tras asegurar el pase a la final, la novena del Country espera a Rangers o Piratas para jugar por la corona de la categoría 9-10 años.