Guardiola pone presión total: el duelo ante Arsenal define la Premier League

El entrenador Pep Guardiola fue contundente al señalar que el enfrentamiento de este domingo ante el Arsenal podría ser determinante en la pelea por la Premier League, al asegurar que una derrota prácticamente cerraría las posibilidades de su equipo en la lucha por el campeonato.

El conjunto dirigido por Guardiola llega al duelo con una desventaja de seis puntos, aunque con dos partidos pendientes respecto al líder. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, escenario que el técnico calificó como una auténtica final dentro del calendario.

El Manchester City llega con una desventaja de seis puntos en la Premier League.

El estratega español reconoció que, pese a que aún restan varias jornadas, el margen de error es mínimo. En sus declaraciones, explicó que perder este partido significaría el fin de las aspiraciones por el título, aunque matizó que todavía quedarían encuentros por disputar.

Guardiola resalta el crecimiento del Arsenal bajo la dirección de Mikel Arteta.

En la previa del choque, el City llega con antecedentes recientes positivos ante el Arsenal, tras imponerse en su último enfrentamiento directo en una final de copa doméstica. Sin embargo, el equipo de Mikel Arteta atraviesa un momento de resultados mixtos, con una sola victoria en sus últimos cinco partidos, aunque con clasificación reciente a las semifinales de la UEFA Champions League tras empatar ante el Sporting de Portugal.

El City no podrá contar con Rúben Dias, pero recupera a Nico O'Reilly.

Guardiola también destacó la evolución del Arsenal en las últimas temporadas, señalando su crecimiento competitivo desde la llegada de Arteta y su consolidación como uno de los principales contendientes al título. Para este encuentro, el Manchester City no podrá contar con Rúben Dias, aunque sí recupera a Nico O'Reilly. Además, el técnico descartó que una posible remontada en la tabla represente el mayor logro de su etapa en el club, al considerar que el momento actual forma parte del proceso de aprendizaje del equipo.