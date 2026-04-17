Larcamón, contra las cuerdas en Cruz Azul: resultados ponen en duda su proyecto

El entrenador Nicolás Larcamón atraviesa el momento más complicado desde su llegada al banquillo de Cruz Azul, en junio de 2025, con un panorama que ahora exige resultados inmediatos, especialmente en la Liga MX.

La reciente eliminación en la Concacaf Champions Cup ha incrementado la presión sobre el proyecto del técnico, quien asumió el cargo tras la salida de Vicente Sánchez, pese a que este último había conseguido logros importantes, incluyendo un título internacional.

El inicio de la gestión de Larcamón estuvo marcado por altibajos. Uno de los episodios más duros fue la goleada 7-0 sufrida ante Seattle Sounders en la Leagues Cup, resultado que generó fuertes críticas. Posteriormente, el equipo mostró mejoría en el torneo local, donde logró competir en los primeros puestos, incluso con una victoria destacada frente al América.

Sin embargo, la falta de regularidad volvió a aparecer en momentos clave. Una derrota ante Pumas le costó el liderato y condicionó su camino en la Liguilla, donde fue eliminado por Tigres. A ello se sumó una temprana eliminación en la Copa Intercontinental frente al Flamengo.

En 2026, aunque el equipo se mantiene en la pelea dentro de la Liga MX, las dudas han resurgido tras la derrota 3-0 frente al LAFC en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. A pesar de generar múltiples oportunidades, la falta de contundencia ofensiva evidenció uno de los principales problemas del equipo.

Larcamón reconoció la situación y dejó claro que no hay margen de error. El conjunto celeste acumula siete partidos sin victoria, su peor racha en los últimos años, y afronta un cierre de torneo decisivo ante rivales como Tijuana, Querétaro y Necaxa.

Con la obligación de cerrar como líder y encarar la Liguilla con fuerza, el técnico argentino se juega su continuidad. En un club con altas expectativas y una inversión significativa, la consigna es clara: conquistar el título de Liga o enfrentar una evaluación que podría marcar el final de su ciclo.