Estadio Madero en Monclova se renueva con más de 60 millones

La renovación no fue menor: se invirtieron más de 60 millones de pesos para modernizar un inmueble que está por cumplir más de seis décadas de historia.

El objetivo es claro: ofrecer una experiencia a la altura del béisbol moderno, tanto para jugadores como para aficionados. Y eso se nota desde el terreno hasta las gradas.

Un campo digno de Grandes Ligas

El cambio más impactante está en el diamante. Se instalaron más de 8,700 m² de pasto sintético de última generación, similar al que utilizan equipos de MLB.

Esto no solo mejora la estética del campo, sino también:

- Mayor uniformidad en el juego

- Mejor drenaje

- Menor desgaste para los jugadores

Además, se complementa con miles de metros de arcilla especializada para mantener condiciones óptimas en cada jugada.

Más cómodo, más moderno, más seguro

El estadio también cambió para el público:

- Miles de butacas nuevas en tribunas, palcos y suites

- Reacondicionamiento de asientos existentes

- Nueva malla protectora para mayor seguridad

- Renovación de bardas y zonas clave del campo

El resultado: una experiencia más cómoda, visualmente atractiva y segura para quienes viven el béisbol desde las gradas.

Tecnología que transforma la experiencia

La modernización no se quedó en lo físico. El Madero entra de lleno al futuro con:

- Sistema cashless para pagos sin efectivo

- Torniquetes electrónicos para acceso más ágil

Esto reduce filas, agiliza la entrada y moderniza la forma en que los aficionados interactúan con el estadio.

Más que un estadio, una nueva etapa

Para los Saraperos, esta renovación representa mucho más que infraestructura. Es el inicio de una etapa donde el club busca reconectar con su afición y volver a ser protagonista en la liga.

El Madero, inaugurado en 1963, ha sido testigo de generaciones de historia beisbolera. Hoy, con esta transformación, se prepara para escribir un nuevo capítulo... con más tecnología, más espectáculo y la misma pasión de siempre.