CR7 agradece minuto de aplausos en el Anfield por su perdida

Entre el reciente duelo entre Manchester United y el Liverpool, el publico del estadio del Liverpool, el Estadio Anfield, decido dedicar un momento de aplausos en el minuto 7 del partido para mostrar su apoyo a Cristiano Ronaldo, el cual, perdió a su hijo.

Lo de los hinchas del Liverpool hoy al minuto 7 cantando el you'll never walk alone en homenaje a Cristiano Ronaldo debe ser lo más hermoso del fútbol en el último tiempo.pic.twitter.com/gXHA7x46Un — The League + (@LeagueOfi) April 19, 2022

Mientras los fanáticos de los Reds se levantaron en la ronda de aplausos, los aficionados del Liverpool entonaron el himno del club, "You ´ll Never Walk Alone" (Nunca caminaras solo), este gento fue bien recibido por el astro portugués.

"Un Mundo... Un deporte.. Una familia... Gracias Anfield, yo y mi familia nunca olvidaremor este momento de respeto y compasión" Escribió CR7 en su Instagram.

El respeto por la perdida de CR7 logro poner en tregua a las aficiones del ManU y Liverpool, las cuales con de las rivalidades mas fuertes del futbol ingles.