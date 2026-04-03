Cristiano Ronaldo marca doblete y lidera a Al-Nassr en Riyadh

Cristiano Ronaldo regresó en plan grande tras recuperarse de su lesión. El luso firmó un doblete para llegar a 967 goles en su carrera en la victoria de Al-Nassr de 5-2 sobre el Al Najma, rival que le había anotado antes de ausentarse de las canchas. El "Siuuu" se escuchó en dos ocasiones en el Al-Awwal Park, Riyadh, duelo de la jornada 27 de la Saudi Pro League.

Contragolpe letal. Mohammed Al Aqel condujo el balón hasta la media luna y entre tres futbolistas de Al Nassr, sirvió para el brasileño Felippe Cardoso, quien soportó la barrida de Mohamed Simakan, levantó la mirada y sacó una diagonal para que Rakan Altulayhi mandara su izquierdazo pegado al poste izquierdo al 44´.

Marcelo Brozovic se quitó a un rival, mandó servicio a segundo poste, contrarremate para que el balón quedara en el área y Abdullah Al-Hamdan lo empujara con los tacos en tiempo de compensación 40+8´.

Sadio Mané recibió el balón en tres cuartos de cancha, cambio de velocidad, se abrió espacio entre tres jugadores y mandó un disparo a la escuadra izquierda para un golazo al 45+9´.

Golazo de cuatro toques. Todo inició con el despeje del portero Victor Braga hasta que el balón llegó a Felipe Cardoso, quien lo recibió con una recepción dirigida para mandar su remate de pierna derecha al 47´.

El ´Siuuu´ se escuchó en todo el estadio. De penal, Cristiano Ronaldo mandó un remate raso cerca del poste derecho al 56´ para firmar su gol número 966 en su carrera.

Cristiano Ronaldo regresó en plan grande y marcó su doblete al 73´ para llegar a 967 goles. En un servicio que cruzó el área por la banda derecha, Nawaf Bu Washl esperó a que el luso se desmarcara para mandarle la diagonal, donde CR7 controló a placer a la altura del manchón penal para colocar el balón pegado al poste izquierdo al 73´.

Salem Al Najdi mandó un "disparo" que iba para afuera, pero Sadio Mané se encargó de empujarlo para poner cifras definitivas al encuentro.

Ya con la tarea hecha, Cristiano Ronaldo dejó la cancha al minuto 83 y Al Nassr se consolida en el liderato de la Saudi Pro League.