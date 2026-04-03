Liga MX confirma que Chivas se queda sin refuerzos para la Liguilla

¿Afectan a Chivas?... FIFA no permitirá refuerzos para Liguilla del Clausura 2026

La Liga MX confirmó que no habrá un periodo de transferencias extraordinario previo a la Liguilla del Clausura 2026. La decisión se da en el contexto de la preparación histórica de 40 días de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 bajo el mando de Javier Aguirre.

El comisionado de la FMF, Mikel Arriola, explicó que se solicitó a la FIFA un permiso para registrar jugadores mexicanos que sustituyeran a los convocados, pero la respuesta fue negativa. "FIFA ha determinado no autorizar la solicitud de habilitar un tercer periodo de transferencias durante el año futbolístico", informaron desde la Liga MX. Esto implica que los equipos con futbolistas llamados a la selección deberán disputar la Liguilla con sus planteles tal como están actualmente, sin posibilidad de incorporar refuerzos para compensar las bajas.

Entre los más afectados se encuentra Chivas, que ha aportado gran número de jugadores a la Selección Mexicana en las últimas convocatorias del ´Vasco´. Jugadores como Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González no tendrían reemplazo durante la Liguilla.

Otros clubes también podrían verse comprometidos. Toluca podría perder a Everardo López, Jesús Gallardo o Alexis Vega, mientras que América y Cruz Azul ya cedieron futbolistas para amistosos recientes. Equipos como FC Juárez, Pumas, Santos Laguna y Tigres UANL podrían registrar bajas según las convocatorias rumbo al Mundial, replicando lo ocurrido en la pasada Fecha FIFA.

· Chivas aportará más jugadores que otros equipos

· Toluca, América y Cruz Azul también podrían sufrir ausencias

· Los equipos deberán reorganizar sus planteles sin refuerzos

· La Liguilla se jugará con las plantillas actuales

Amplificación de fechas para estadios mundialistas

En contraparte, la FIFA autorizó extender las fechas de entrega de los estadios mundialistas, lo que representa una ventaja logística para la Liga MX y sus equipos. El Estadio Banorte y el Estadio Akron podrán usarse hasta el 13 de mayo, mientras que el Estadio BBVA tiene como límite el 17 de mayo. Esto permitiría que América y Chivas disputen una hipotética semifinal de ida en casa, y Rayados de Monterrey incluso podría recibir la vuelta en su estadio. Sin embargo, si alguno de estos equipos avanza a la final —programada para el 21 y 24 de mayo— deberán buscar sedes alternas, ya que los estadios quedarían bajo control de FIFA.