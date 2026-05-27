Cristopher Sánchez establece nuevo récord en Filadelfia: 44.2 innings sin carreras

Con una calma impropia de un momento histórico, Cristopher Sánchez lanzó una recta al borde interno del plato y provocó un inocente contacto de Jackson Merrill. El out parecía uno más de una tarde rutinaria en Filadelfia, pero en realidad acababa de derribar un muro que llevaba 115 años intacto.

El zurdo dominicano de los Phillies superó la marca de 41 entradas consecutivas sin permitir carrera que había impuesto Grover Cleveland Alexander en 1911. Sánchez llevó la cadena hasta 44.2 innings tras trabajar siete episodios en blanco durante la victoria 3-0 sobre los Padres de San Diego.

La racha de Sánchez ya es la séptima más larga en Grandes Ligas desde 1920 y la mejor para un pitcher zurdo desde la expansión de MLB en 1961. Incluso dejó atrás las 41 entradas consecutivas sin recibir carrera que logró Clayton Kershaw en 2014.

El dominio del dominicano empieza a adquirir una textura extraña, casi irreal. Su efectividad cayó a 1.47 y cada apertura parece construida sobre la misma escena con bateadores frustrados, swings tardíos y contactos débiles. El miércoles sobrevivió a tráfico en bases durante los primeros innings y también a un batazo de Manny Machado que viajó hasta la zona de advertencia antes de morir dentro del parque. Sánchez observó incrédulo cómo la pelota no cruzó la barda.

Verlo trabajar ha sido algo muy especial", dijo el mánager interino Don Mattingly antes del encuentro. La historia tiene todavía más peso por la transformación del propio Sánchez. Hace apenas unos años era visto como un brazo secundario dentro de la rotación. Hoy, a sus 29 años, se instaló entre los abridores más dominantes del planeta. Su campaña revelación en 2024 dejó dudas sobre si podría sostener el nivel. En 2025 respondió con un segundo lugar en la votación al Cy Young de la Liga Nacional. Ahora, en 2026, ya no parece una sorpresa sino una amenaza permanente.

La racha más larga sin permitir carreras en la historia de MLB sigue perteneciendo a Orel Hershiser con 59 entradas en 1988. Entre zurdos, el estándar moderno continúa siendo el de Carl Hubbell con 45.1 innings en 1933. Sánchez ya respira detrás de ambos.