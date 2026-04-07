Ebere queda fuera del viaje de Cruz Azul a Estados Unidos por restricciones migratorias

Cruz Azul afrontará la ida de los cuartos de final de la Concachampions ante LAFC con una baja sensible: el futbolista Ebere no realizó el viaje a Estados Unidos debido a restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de su país de origen, Nigeria.

La situación se deriva de una proclamación firmada en diciembre de 2025 por el presidente Donald Trump, en la que se amplió de 12 a 27 el número de países con limitaciones de ingreso a territorio estadounidense, incluyendo a Nigeria dentro de la lista.

Aunque el documento contempla algunas excepciones —como para residentes legales, personas con visas vigentes, diplomáticos o ciertos atletas cuyo ingreso represente un interés nacional—, todo apunta a que el jugador no cumple con estos criterios, lo que le impidió acompañar al equipo.

Reacción del técnico Nicolás Larcamón

Ante este escenario, el técnico Nicolás Larcamón expresó su inconformidad y solicitó la intervención de la FIFA, al considerar que esta situación afecta directamente la equidad deportiva del encuentro.

El estratega señaló que su equipo llega en desventaja por causas ajenas a lo futbolístico, y consideró necesario que se busquen alternativas o gestiones que permitan garantizar condiciones justas en competencias internacionales.

Debate sobre restricciones migratorias

El caso también ha reavivado el debate en torno a las restricciones migratorias de Estados Unidos, especialmente de cara al Mundial de 2026, donde el país será una de las sedes y varias selecciones participantes pertenecen a naciones incluidas en estas limitaciones.