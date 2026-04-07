David Faitelson emite disculpa pública a Marc Crosas en TUDN

Luego de la controversia generada por una intensa discusión en un programa de TUDN, el comentarista David Faitelson emitió una disculpa pública dirigida a su compañero Marc Crosas, tras reconocer que sus palabras durante el intercambio fueron inapropiadas.

El incidente, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, ocurrió durante una emisión en la que ambos protagonizaron un acalorado debate. Ante la repercusión, Faitelson utilizó sus plataformas digitales para asumir su responsabilidad por lo ocurrido.

¿Qué ocurrió en el programa de TUDN?

Durante su programa "Faitelson sin censura", el periodista expresó que perdió el control en medio de la discusión y aceptó haber dicho frases que no reflejan su formación. Asimismo, aseguró que buscará evitar que una situación similar se repita en el futuro.

En su mensaje, también aprovechó para agradecer el respaldo recibido desde su llegada a Televisa, destacando el apoyo y la bienvenida que ha tenido por parte del equipo de TUDN y Televisa Univisión, especialmente considerando su pasado crítico hacia la empresa.

Reacciones tras la disculpa de Faitelson

Faitelson señaló que, pese al incidente, mantiene respeto y admiración por Crosas, y manifestó su intención de continuar trabajando junto a él en un ambiente profesional. Reconoció que, en momentos de tensión, pueden cometerse errores, pero subrayó que no debió llegar al punto de ofender a un colega.

La polémica se originó durante el programa "Línea de 4", donde el comentarista utilizó expresiones ofensivas dirigidas a Crosas, lo que generó sorpresa entre los integrantes del panel y reacciones en redes sociales.