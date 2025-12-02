FC Barcelona derrota 3-1 al Atlético de Madrid en el Camp Nou

El FC Barcelona dio un golpe de autoridad en LaLiga al vencer 3-1 al Atlético de Madrid en el Camp Nou, resultado que no solo frenó la racha de siete victorias consecutivas de los rojiblancos, sino que también consolidó al cuadro catalán en lo más alto de la clasificación.

El duelo, correspondiente a la Jornada 19 pero adelantado por la participación blaugrana en la Supercopa de España, ofreció un ritmo intenso y un intercambio de golpes desde los primeros minutos.

"El Atlético pegó primero gracias a Álex Baena, quien al 19´ aprovechó un desmarque perfecto que rompió el fuera de juego y definió ante Joan García. Sin embargo, el Barça reaccionó con rapidez: al 26´, Pedri filtró un gran pase para Raphinha, que empató la noche con una definición cruzada frente a Jan Oblak. Los locales tuvieron la oportunidad de remontar antes del descanso, pero Robert Lewandowski falló un penalti al 36´, manteniendo el 1-1 momentáneo.

El FC Barcelona muestra su mejor versión en el segundo tiempo

El complemento trajo consigo la mejor versión del Barcelona. Con mayor claridad en ataque y un dominio más consistente, el equipo dirigido por Hansi Flick encontró el tanto de la remontada al minuto 65, cuando Dani Olmo culminó una jugada colectiva con un disparo certero dentro del área. La anotación obligó al Atlético a adelantar líneas, pero el conjunto visitante no logró encontrar profundidad ante una defensa culé que se mostró sólida en los momentos clave.

El Barça, por su parte, no renunció al ataque y terminó cerrando el encuentro con un tanto de Ferran Torres al 90+6´, aprovechando los espacios que dejó el Atlético en su intento por igualar. Ese gol acabó por liquidar un duelo que ya se encontraba inclinado hacia los locales.

Consecuencias de la victoria en LaLiga

Con esta victoria, el Barcelona alcanzó los 37 puntos y amplió a cuatro su ventaja sobre el Real Madrid, que juega este miércoles ante el Athletic Club en San Mamés. Además, el resultado permite al equipo azulgrana mantener el impulso antes de viajar a Arabia Saudita, donde disputará la Supercopa entre el 7 y el 11 de enero.

El Atlético, en cambio, se quedó con 31 puntos y en la cuarta posición, perdiendo terreno en la lucha por los primeros puestos. El tropiezo corta su mejor racha de la temporada y obliga a Diego Simeone a replantear ajustes de cara a un calendario exigente.